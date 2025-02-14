Замедление темпов роста потребительского рынка зафиксировано в 40 регионах России

Оборот потребительского рынка в Татарстане вырос на 7,4%, до 1,6 трлн рублей

Фото: Мария Зверева

По данным Росстата, в 2024 году было зафиксировано замедление темпов роста потребительского рынка в 40 регионах России, при этом в двух регионах наблюдается спад — это Ненецкий автономный округ (-0,8%) и город Севастополь (-4,3%).



По итогам 2024 года оборот розничной торговли составил 55,6 трлн рублей с ростом к уровню 2023 года на 7,2% в сопоставимых ценах, годом ранее рост составлял 8%. Таким образом, мы наблюдаем, что ситуация на потребительском рынке Республики Татарстан соответствует средней тенденции по стране, отмечает ведущий аналитик по суверенным и региональным рейтингам агентства «Эксперт РА» Диляра Исхакова.



Оборот потребительского рынка в Татарстане вырос на 7,4%, до 1,6 трлн рублей. Годом ранее рынок рос динамичнее (+11,3%).

Оборот торговли пищевыми продуктами достиг 713,2 млрд рублей, увеличившись на 3,7% (годом ранее динамика была 6,3%). Оборот рынка непродовольственных товаров вырос на 10,4% — до 898 млрд рублей. Но и здесь фиксируется замедление темпов роста — годом ранее они составляли 15,6%.

Подробнее о факторах, влияющих на потребителей, и причинах, по которым рынок стал расти медленнее, — в материале «Реального времени».



Дарья Беззубова