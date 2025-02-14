Обществознание останется в 8-м классе: Минпросвещения пересмотрело решение об исключении предмета

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Минпросвещения отменило ранее принятое решение об исключении обществознания из программы 6–8-х классов. Согласно новому приказу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, изучение обществознания будет сохранено в 8-м классе с 1 сентября 2025 года.

Ранее ведомство планировало исключить предмет из программы 6–8-х классов с 1 сентября 2025 года, оставив только один урок в неделю в 9-м классе.

— С 1 сентября 2025 года в 8–9-х классах без изменений — обществознание изучается, — уточнили в пресс-службе Минпросвещения.

Вместе с тем, согласно новому приказу, изменения коснутся преподавания обществознания начиная с 1 сентября 2026 года: предмет будет изучаться школьниками только с 9-го класса.

Со следующего учебного года российские школы перейдут на единые государственные учебники по ключевым мировоззренческим предметам: истории, обществознанию и духовно-нравственной культуре России. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

Рената Валеева