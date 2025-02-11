Школьники перейдут на единые учебники по мировоззренческим предметам в 2026 году

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Со следующего учебного года российские школы перейдут на единые государственные учебники по ключевым мировоззренческим предметам: истории, обществознанию и духовно-нравственной культуре России. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, пишет «Российская газета».

Особое внимание уделено новым единым учебникам по обществознанию для 10—11-х классов.

— Минпросвещения уже получило рукописи новых единых учебников по обществознанию для 10—11-х классов. Они ориентированы не на либеральные, а на традиционные ценности. К 1 сентября 2026 года они уже будут готовы к использованию в школах. Также в классах появятся единые учебники по истории и духовно-нравственной культуре, — рассказал министр.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Введение единых учебников является частью реализации единых образовательных программ, или «золотого стандарта» образования, принципы которого закреплены законом и отражены в новой Стратегии развития образования до 2036 года. Проект Стратегии впервые за 30 лет представлен сегодня в Госдуме.



— Очень важно не повторить ошибок 1990-х годов: навязывания чуждых ценностей, разрушения системы подготовки педагогов, упрощения содержания образования, — подчеркнул важность отказа от ошибок прошлых лет Кравцов.

Ранее президент России Владимир Путин поручил комплексно обновить школьные программы по математике и естественным наукам, чтобы сделать их более доступными, понятными и интересными для учеников.

Рената Валеева