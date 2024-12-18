Пилот-инструктор предстанет перед судом за жесткую посадку самолета в Татарстане

Камская транспортная прокуратура направила в Тукаевский районный суд Татарстана уголовное дело в отношении командира воздушного судна, обвиняемого в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе.

Действия пилота привели к крупному материальному ущербу — более 6,7 млн рублей.

По версии следствия, в июне 2024 года в аэропорту Бегишево пилот-инструктор, выполняя учебно-тренировочный полет на самолете Diamond-42 (бортовой номер RA-01723), допустил ошибку пилотирования, в результате чего не выпустил шасси перед посадкой. Самолет совершил жесткую посадку и получил значительные повреждения.

Рената Валеева