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Пилот-инструктор предстанет перед судом за жесткую посадку самолета в Татарстане

15:53, 18.12.2024
Пилот-инструктор предстанет перед судом за жесткую посадку самолета в Татарстане
Фото: взято с telegram-канала Приволжской транспортной прокуратуры

Камская транспортная прокуратура направила в Тукаевский районный суд Татарстана уголовное дело в отношении командира воздушного судна, обвиняемого в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе.

Действия пилота привели к крупному материальному ущербу — более 6,7 млн рублей.

По версии следствия, в июне 2024 года в аэропорту Бегишево пилот-инструктор, выполняя учебно-тренировочный полет на самолете Diamond-42 (бортовой номер RA-01723), допустил ошибку пилотирования, в результате чего не выпустил шасси перед посадкой. Самолет совершил жесткую посадку и получил значительные повреждения.

Рената Валеева

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