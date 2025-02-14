Simon & Schuster в США отказались от блёрбов — рекламных цитат на обложках книг

Британское подразделение издательства придерживается иной позиции

Фото: Динар Фатыхов

В издательской сфере обсуждают необходимость так называемых «блёрбов» — рекомендаций, которые известные авторы, критики или знаменитости пишут для обложек книг. Американское подразделение Simon & Schuster (S&S) объявило, что с 2025 года больше не будет требовать от писателей искать такие одобрительные цитаты, пишет издание The Bookseller. Британское подразделение издательства придерживается иной позиции и оставляет это решение за авторами и их командами.

Блёрбы размещаются на обложках и первых страницах книг. Это инструмент маркетинга: признанные имена привлекают внимание, создавая дополнительную ценность для читателей. В индустрии есть авторы, чьи рекомендации встречаются особенно часто. Среди таких имен — Стивен Кинг и Мэриан Киз. Однако практика получения блёрбов вызывает вопросы. Новым авторам сложнее найти тех, кто согласится их поддержать, что порождает обвинения в кумовстве: известные писатели рекомендуют книги друзей, а не объективно оценивают их.

Главная причина отказа S&S US от обязательных блёрбов — время. Издатель Шон Мэннинг в статье для Publishers Weekly подчеркнул, что этот процесс отнимает слишком много ресурсов. Он отметил, что у издательства уже есть успешные книги без подобных цитат. По его мнению, рекомендации на обложке не влияют на коммерческий успех и их отсутствие больше не будет восприниматься как угроза продажам.

Британский офис Simon & Schuster более осторожен. В издательстве заявили, что предоставят право решать авторам. Они считают, что сбор блёрбов требует усилий, но в ряде случаев рекомендации могут помочь читателям сориентироваться. Некоторые британские авторы поддерживают такую гибкость. Писательница и литературный агент Абигейл Бергстром отметила, что авторы вынуждены обращаться к востребованным коллегам с просьбой пожертвовать своим самым ценным ресурсом — временем.

Критики отмечают, что блёрбы нередко связаны с личными контактами и не всегда отражают литературное качество книги. Это снижает доверие читателей: чрезмерно восторженные отзывы могут восприниматься как часть маркетинговой стратегии, а не объективная оценка. По мнению Бергстром, индустрия нуждается в более прозрачном подходе. Возможно, стоит учитывать мнения не только писателей, но и книжных продавцов, библиотекарей и рядовых читателей.

Писательница Дейзи Бьюкенен подчеркнула, что блёрбы могут поддерживать авторское сообщество. Но добавила, что запросов слишком много. Она отметила, что соцсети усиливают давление: если писатель оставил отзыв, от него ожидают дальнейшего продвижения книги, на которое нужно время и энергия.

Даже опытные авторы испытывают напряжение. Фрея Норт, которая написала 16 бестселлеров, рассказала, что перед выходом каждой новой книги ее спрашивают, кого она знает. Она также добавила, что иногда полученные цитаты выглядят шаблонными, а это вызывает сомнения, читали ли рекомендатели книгу. Норт опросила подписчиков в соцсетях и выяснила, что большинство читателей не придают значения блёрбам — им важнее аннотация и оформление книги.

Несмотря на критику, в определенных жанрах блёрбы по-прежнему играют значительную роль. Историк Кэндис Шай Хупер считает, что в научно-популярной литературе авторитетные имена в рекомендациях помогают оценить качество исследования. Издательские агенты отмечают, что цитаты могут быть полезны для продвижения, они помогают позиционировать книгу и привлекать внимание журналистов.

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Екатерина Петрова