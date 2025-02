Британский писатель Иэн Макьюэн выпустит новый роман

Книга под названием What We Can Know выйдет 18 сентября 2025 года в Великобритании и странах Содружества

Действие книги разворачивается в 2119 году. Главный герой Том Меткаф — ученый из Университета Саут-Даунс, расположенного на одном из сохранившихся островов Британии. Он изучает архивы далекого прошлого и восхищается жизнью людей в эпоху, когда их возможности достигли пика. В процессе работы он находит зацепку, которая может привести к утерянному стихотворению, впервые прочитанному в 2014 году. Это открытие запускает цепь событий, которые раскрывают историю переплетенных судеб, любви и преступления, что меняет представления ученого о близких людях.

В новом романе автор переносит читателя на 100 лет вперед, в мир, где большая часть современной цивилизации ушла под воду, а уцелевшие ищут в руинах ответы на вопрос, почему это произошло.

Макьюэн получил Букеровскую премию в 1998 году за роман «Амстердам». Среди его известных книг — «Искупление», «Суббота», «На берегу», «Закон о детях» и «Упражнения».

Екатерина Петрова