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Европарламент объявил Зурабишвили легитимным президентом Грузии

20:29, 13.02.2025
Европарламент объявил Зурабишвили легитимным президентом Грузии
Фото: скриншот из видео «Как выглядит флаг Грузии?» с канала «Ответчик-эксперименты»

Депутаты Европейского парламента проголосовали за резолюцию, в которой экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили признана легитимным президентом Грузии. Правящая в стране партия «Грузинская мечта» не признается Европарламентом. За принятие документа проголосовали 400 депутатов, против высказались 63, воздержался 81 парламентарий, пишет «Российская газета».

В резолюции содержится призыв к Совету ЕС и государствам-членам (за исключением Венгрии и Словакии) ввести «немедленные и целенаправленные» персональные санкции против Бидзины Иванишвили, его семьи и связанных с ним компаний, а также заморозить все его активы в странах Евросоюза.

По мнению членов Европарламента, ограничения следует наложить и на лиц, «несущих ответственность за отход от демократии» в Грузии. В этот список включены высшие должностные лица Грузии: премьер-министр Ираклий Кобахидзе, спикер парламента Шалва Папуашвили, министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури, мэр Тбилиси Каха Каладзе и экс-премьер Ираклий Гарибашвили.

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Кроме того, резолюция требует введения санкций против судей Конституционного суда Грузии, руководителей правоохранительных органов, «финансовых пособников» (экономистов Грузии), владельцев «прорежимных СМИ», включая телекомпании «Имеди», Pos TV и «Рустави 2».

В обоснование призыва к санкциям Европарламент указывает на «отход от евроинтеграции и демократии» в Грузии.

Рената Валеева

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