Кремль: Путин будет рад видеть Трампа на праздновании 80-летия Победы в Москве

Фото: Дарья Пинегина

Президент России Владимир Путин будет рад приветствовать в Москве лидеров крупных стран, включая президента США Дональда Трампа, на праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в этом году, если они изъявят желание приехать. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— Это день, который символизирует победу над фашизмом. И эта тема, к сожалению, актуальна сейчас как никогда. И поэтому, если будут страны, а тем более крупные страны, которые решат с нами разделить радость этой победы и значение этого дня, то, конечно же, мы, и особенно президент Путин, будет рад приветствовать их в Москве, — передает его слова ТАСС.

Отвечая на вопрос, будет ли глава государства рад видеть на праздновании и американского лидера, Песков ответил: «Ну, разумеется».

Представитель Кремля подчеркнул особую важность этого дня в нынешних условиях повышенного конфликтного потенциала и тех вызовов, которые сейчас переживают мир и европейский континент.

Накануне президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Разговор длился полтора часа.

Рената Валеева