Петан отправился с «Ак Барсом» на матч с «Салаватом Юлаевым»
«Ак Барс» отправился на выезд для игры с «Салаватом Юлаевым», сообщает пресс-служба казанского клуба. Команду ждет трехматчевая выездная серия по маршруту Уфа — Омск — Нижнекамск.
Вместе с основным составом отправился ранее травмированный форвард Ник Петан. Канадский нападающий пропустил последние пять матчей «Ак Барса» в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Чуть позже к команде присоединятся защитник Альберт Яруллин и форвард Радэль Замалтдинов.
Матч с «Салаватом Юлаевым» в Уфе состоится 14 февраля в 17.00 по московскому времени. В Омске «Ак Барс» сыграет с «Авангардом» 16 февраля в 14.00 мск.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.