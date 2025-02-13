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Судовладелец «Волгонефти-239» назвал причиной крушения чрезмерную ветроволновую нагрузку

18:11, 13.02.2025
Судовладелец «Волгонефти-239» назвал причиной крушения чрезмерную ветроволновую нагрузку
Фото: Инна Серова

Представитель интересов судовладельца танкера «Волгонефть-239» Ольга Паутова заявила в суде, что причиной крушения судна стала ветроволновая нагрузка, превысившая конструктивные возможности корпуса. Об этом пишет РИА «Новости».

— Мы полагаем, что причиной крушения танкера «Волгонефть-239» стала ветроволновая нагрузка, превысившая конструктивные возможности корпуса судна, — сообщила Паутова.
В ходе заседания также была озвучена переписка между судовладельцем и фрахтователем, в которой первый информирует о возможном ухудшении погоды, одновременно добиваясь ускорения разгрузки судна.

Судовладелец также подчеркнул, что шторм может возникнуть в море в любое время года и что для «Волгонефти-239» была разработана техническая документация для прохода через Керченский пролив, который танкер выполнял по указанию портовых служб.

В свою очередь гособвинитель заявил, что освидетельствование судна было запланировано на 30 ноября 2024 года, но танкер не был предоставлен и действие квалификационных документов было приостановлено. По его мнению, нахождение судна класса «река-море» в районе Керченского пролива вне сезона навигации привело к нарушению технических регламентов, создавая угрозу жизни и здоровью экипажа, а также окружающей среде.

Судебное разбирательство по делу о крушении «Волгонефти-239» продолжается.

Рената Валеева

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