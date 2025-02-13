Сборная России по футболу сыграет с Замбией, Нигерией и Белоруссией
Сборная России по футболу проведет контрольные матчи с Замбией, Нигерией и Белоруссией. Об этом сообщает Российский футбольный союз (РФС).
Российская команда в марте встретится с Замбией в Москве. Нигерия и Белоруссия станут соперниками россиян в июне. С нигерийцами сборная сыграет в России, а матч с белорусами пройдет в гостях.
Конкретное время и место проведения товарищеских игр станут известны позже.
Сборная России по футболу отстранена от международных турниров из-за ситуации вокруг Украины. С весны 2022 года российские сборные проводят исключительно товарищеские матчи.
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