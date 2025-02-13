Директор альметьевской УК «Первый поселок» оштрафован за нарушения в доме

Фото: Максим Платонов

Директор управляющей компании «Первый поселок» вновь привлечен к административной ответственности за ненадлежащее содержание дома №94 по улице Герцена в Альметьевске. Об этом сообщает пресс-служба Госжилинспекции Татарстана.

По результатам внеплановой проверки на основании жалобы собственника были выявлены многочисленные нарушения:

температура воздуха на лестничных площадках всех подъездов ниже +16 градусов;

неработающий радиатор отопления в подъезде №3;

отсутствие теплоизоляции трубопроводов горячего водоснабжения в некоторых подъездах;

щели в тамбурных дверях;

не очищенная от снега придомовая территория.

Директор УК «Первый поселок» признан виновным по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ и оштрафован на 25 тыс. рублей.

В Госжилинспекции отметили, что «Первый поселок» является одним из антилидеров: в 2024 году директор УК привлекался к ответственности 19 раз, общая сумма штрафов составила 1 миллион 81 тысячу рублей.

Рената Валеева