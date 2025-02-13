В России объединят еще две спортивные федерации

Слияние ожидает национальные федерации бейсбола и софтбола

Фото: Динар Фатыхов

Министерство спорта России поддержало решение национальных федераций бейсбола и софтбола о слиянии. 19 февраля в Москве состоится конференция по их объединению, где также будет избран новый руководитель.

— На международном уровне эти дисциплины давно идут рука об руку. С 2013 года они объединены во Всемирную конфедерацию бейсбола и софтбола (WBSC). Мы следуем этому успешному примеру. Слияние позволит выстроить эффективную систему подготовки спортсменов, усилить взаимодействие с международными организациями и вывести развитие бейсбола и софтбола в России на новый уровень, — прокомментировал решение министр спорта России Михаил Дегтярев.

Победу на выборах руководителя новой федерации, по словам Дегтярева, может одержать заслуженный тренер России, возглавляющий Федерацию бейсбола России, Дмитрий Киселев.

— Его хорошо знают в отрасли, он предан своему виду спорта более 30 лет. С 2002 года занимает руководящие должности, в частности пост генерального секретаря Российского студенческого спортивного союза. Он обладает хорошим управленческим опытом. Под его началом уже ведется работа по подготовке национальной сборной по бейсболу к Олимпиаде-2028, — добавил Михаил Дегтярев.

В России профессионально занимаются софтболом и бейсболом с 1986 года. В 2001 году сборная России по бейсболу завоевала серебро чемпионата Европы, а в 2003 году россияне стали вице-чемпионами Европы по софтболу.



Дарья Беззубова