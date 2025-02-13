Выручка сельхозпредприятий Татарстана впервые превысила 200 млрд рублей

Фото: Максим Платонов

Сельскохозяйственные предприятия Татарстана показали рекордные результаты в 2024 году: их выручка впервые превысила 200 млрд рублей, что на 20% больше, чем в предыдущем году. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров на заседании коллегии Минсельхозпрода.

По словам министра, увеличился и удельный вес прибыльных предприятий в отрасли — на 6%. Рентабельность отрасли ожидается на уровне 10%, однако Зяббаров отметил, что «такая доходность, с учетом высокой инфляции, не генерирует достаточную прибыль для расширенного воспроизводства».

Напомним, Татарстан занял третье место в России по объему валовой продукции АПК, произведя продукции на сумму 343,3 миллиарда рублей.

Рената Валеева