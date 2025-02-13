Татарстан стал третьим в России по объему валовой продукции АПК

Фото: Динар Фатыхов

Татарстан занял третье место в России по объему валовой продукции агропромышленного комплекса, произведя сельхозпродукции на сумму 343,3 млрд рублей. Об этом сообщил министр сельского хозяйства республики Марат Зяббаров.

Лидерами в этом рейтинге стали Краснодарский край с 599,2 млрд рублей и Ростовская область с 380,6 млрд рублей.

По итогам 2024 года Татарстан продемонстрировал значительные объемы производства:

2,3 млн тонн молока;

508 тыс. тонн мяса;

1,6 млрд единиц яиц.

Важным фактором роста аграрного сектора стали инвестиции, которые за последние пять лет составили почти 200 млрд рублей, что составляет 25% от общего объема инвестиций в Поволжье.

В рамках стратегии развития агропромышленного комплекса к 2030 году республика планирует увеличить производство молока до 2,6 млн тонн и мяса до 558 тыс. тонн, что позволит укрепить позиции Татарстана в аграрной отрасли.

Также выпускники аграрных вузов и средних специальных учебных заведений, трудоустраивающиеся в сельхозпредприятия Татарстана, получат единовременные выплаты в размере 750 тыс. рублей.

Анастасия Фартыгина