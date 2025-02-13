Выпускники аграрных вузов Татарстана получат 750 тыс. рублей при трудоустройстве в сельхоз

Фото: Максим Платонов

Выпускники аграрных вузов и средних специальных учебных заведений, трудоустраивающиеся в сельхозпредприятия Татарстана, получат единовременные выплаты в размере 750 тыс. рублей. Об этом сообщил министр сельского хозяйства республики Марат Зяббаров.

Согласно новым условиям, сумма выплат для выпускников была увеличена более чем вдвое. Ранее молодые специалисты из вузов могли рассчитывать на 300 тыс. рублей, а выпускники ссузов — на 150 тыс. Теперь единовременная выплата уравнена для всех категорий выпускников и составляет 750 тыс. рублей.

Напомним, что Зяббаров объявил о планах по созданию современного агротехнологического университета, который будет готовить высококвалифицированные кадры для АПК республики.



Анастасия Фартыгина