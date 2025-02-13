Российские ПВО уничтожили 83 украинских беспилотника в девяти регионах

Фото: Татьяна Демина

В ночь на 13 февраля силы противовоздушной обороны России успешно ликвидировали 83 беспилотных летательных аппарата (БПЛА), принадлежащих Вооруженным силам Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны страны.

Согласно сводке, дроны были перехвачены над девятью российскими регионами. Наибольшее количество уничтоженных БПЛА зафиксировано в Брянской области — 37 единиц. В Курской и Липецкой областях было сбито по 12 дронов, в Тверской — девять.

Также по три беспилотника были ликвидированы в Белгородской, Калужской, Смоленской и Воронежской областях, а один дрон был уничтожен над Ростовской областью.



Анастасия Фартыгина