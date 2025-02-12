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Банк России опубликовал курс валют с 13 февраля

20:58, 12.02.2025
Банк России опубликовал курс валют с 13 февраля
Фото: Сейтумерова Анна

Банк России опубликовал официальный курс валют на четверг, 13 февраля. По отношению к основным денежным единицам рубль усилил позиции.

Доллар снизился в цене на 1,75 рубля, евро подешевел на 1,18 рубля, цена юаня упала на 0,26 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 94,05 рубля;
  • евро — 98,01 рубля;
  • юань — 12,77 рубля
Анастасия Фартыгина

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