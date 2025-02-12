Индекс Мосбиржи вырос после телефонного разговора Путина и Трампа

Фото: Максим Платонов

Индекс Мосбиржи (IMOEX) продемонстрировал резкий рост после сообщений о телефонном разговоре между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

Перед объявлениями о переговорах индекс находился на уровне около 3020 пунктов, но вскоре подскочил выше 3100 пунктов, достигая значений, не наблюдаемых с июля 2023 года.

На текущий момент индекс Мосбиржи увеличился на 2,03%. Акции Сбербанка также выросли, преодолев отметку в 300 рублей за акцию. На фоне позитивных новостей также произошел спад стоимости доллара.

Разговор Путина и Трампа длился полтора часа, лидеры обсудили ключевые вопросы, такие как ближневосточное урегулирование и состояние российско-американских отношений, а также была затронута тема обмена граждан России и США, при этом Вашингтон подтвердил готовность выполнять достигнутые соглашения.

Анастасия Фартыгина