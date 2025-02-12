На выборы в Госсовет Татарстана из бюджета выделили 410 млн рублей

Фото: предоставлено ЦИК РТ

На проведение выборов депутатов VII созыва в Госсовет Татарстана выделили 410,2 млн рублей, из которых фактические расходы составили 406,2 млн рублей. Об этом сообщил председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев на заседании Комитета по бюджету, налогам и финансам.

Кондратьев также заявил, что следующий избирательный цикл, связанный с выборами в Госсовет республики, запланирован на 2029—2030 годы.

Председатель ЦИК добавил, что в этом году в рамках Единого дня голосования завершится обновление всех уровней и ветвей власти Татарстана, где также пройдут выборы раиса республики и 7 663 депутатов представительных органов местного самоуправления.

Анастасия Фартыгина