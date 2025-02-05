Запросы на проверку истории китайских авто в Татарстане выросли на 16,5%
В 2024 году в Татарстане наблюдался значительный рост интереса к проверке истории китайских автомобилей. По данным сервиса онлайн-проверки «Автотека», число запросов увеличилось на 16,5% по сравнению с предыдущим годом.
- Китайские автомобили заняли 8-е место в рейтинге стран по количеству проверок, составив 2,4% от всех запросов.
В числе самых популярных китайских брендов в регионе выделяются:
- Geely с долей 21,6%;
- Chery (21%);
- HAVAL (15,5%);
- LIFAN (12,5%);
- Great Wall (8,2%).
Среди моделей китайских автомобилей пользователи Татарстана чаще всего интересовались Geely Emgrand EC7 и Chery Tiggo (T11), каждая из которых составила 4,9% от общего числа запросов. Замыкают тройку Geely Coolray с 4,4%, LIFAN X60 с 4,2% и HAVAL Jolion с 3,9%.
Андрей Тумкин, управляющий директор «Автотеки», заявил, что за год количество запросов на HAVAL Jolion возросло на 95,9%, а на Geely Coolray — на 33,1%. Это связано с увеличением предложения китайских автомобилей на рынке подержанных машин.
Напомним, что средние цены на новые автомобили в Татарстане в январе 2025 года выросли на 7,1% по сравнению с декабрем, что является самым высоким показателем среди регионов России.
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