Запросы на проверку истории китайских авто в Татарстане выросли на 16,5%

Фото: Динар Фатыхов

В 2024 году в Татарстане наблюдался значительный рост интереса к проверке истории китайских автомобилей. По данным сервиса онлайн-проверки «Автотека», число запросов увеличилось на 16,5% по сравнению с предыдущим годом.

Китайские автомобили заняли 8-е место в рейтинге стран по количеству проверок, составив 2,4% от всех запросов.

В числе самых популярных китайских брендов в регионе выделяются:

Geely с долей 21,6%;

Chery (21%);

HAVAL (15,5%);

LIFAN (12,5%);

Great Wall (8,2%).

Среди моделей китайских автомобилей пользователи Татарстана чаще всего интересовались Geely Emgrand EC7 и Chery Tiggo (T11), каждая из которых составила 4,9% от общего числа запросов. Замыкают тройку Geely Coolray с 4,4%, LIFAN X60 с 4,2% и HAVAL Jolion с 3,9%.

Андрей Тумкин, управляющий директор «Автотеки», заявил, что за год количество запросов на HAVAL Jolion возросло на 95,9%, а на Geely Coolray — на 33,1%. Это связано с увеличением предложения китайских автомобилей на рынке подержанных машин.

Напомним, что средние цены на новые автомобили в Татарстане в январе 2025 года выросли на 7,1% по сравнению с декабрем, что является самым высоким показателем среди регионов России.



Анастасия Фартыгина