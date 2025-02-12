В Казани приостановлено движение троллейбусов на участке ул. Зорге — Танковая
В Казани временно приостановлено движение троллейбусов по маршрутам №5, 9 и 12 на участке улиц Зорге — Танковой. Причиной стала авария и повреждение контактной сети, сообщили в МУП «Метроэлектротранс».
— На месте работают аварийные службы предприятия, — говорится в официальном сообщении.
В 2024 году общественный транспорт Казани перевез 226,3 млн пассажиров, что на 2% меньше по сравнению с предыдущим годом, когда этот показатель составил 231,3 млн.
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