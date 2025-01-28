Общественный транспорт Казани в 2024 году перевез 226,3 млн пассажиров

Фото: Максим Платонов

В 2024 году общественный транспорт Казани перевез 226,3 млн пассажиров, что на 2% меньше по сравнению с предыдущим годом, когда этот показатель составил 231,3 млн. Об этом сообщили в мэрии Казани.

Сокращение количества пассажиров связано с банкротством частных перевозчиков и нехваткой кадров — в системе не хватает 712 водителей и кондукторов. Эти данные озвучил председатель комитета по транспорту Алексей Сидоров на итоговом отчете мэра Казани Ильсура Метшина.

Наиболее популярным видом транспорта остаются автобусы, которые перевезли 145,7 млн пассажиров (64% от общего числа). Следом по популярности идет метрополитен, услуги которого использовали 39 млн человек (18%). Троллейбусы перевезли 25 млн пассажиров (11%), а трамваи — 16 млн (7%).

В среднем ежедневно общественным транспортом Казани пользуются 620 тыс. пассажиров.

Число пассажиров метрополитена увеличилось на 4,1 млн по сравнению с прошлым годом, в то время как показатели в трамваях и троллейбусах остались на уровне 2023 года. В то же время количество перевезенных автобусами пассажиров сократилось на 9 млн.



Напомним, что Горьковская железная дорога объявила о сокращении времени в пути для межрегионального электропоезда, соединяющего Нижний Новгород и Казань. С 3 февраля 2025 года поезд будет следовать до конечной станции всего 5 часов 55 минут, что на 25 минут быстрее, чем при запуске маршрута.

Анастасия Фартыгина