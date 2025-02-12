Минобороны: нанесен ракетный удар по предприятиям Украины, производящим БПЛА
Сегодня утром Вооруженные Силы России нанесли групповой ракетный удар по цехам предприятий военно-промышленного комплекса Украины, занятым в производстве беспилотных летательных аппаратов и FPV-дронов.
— Цели удара достигнуты, все спланированные объекты поражены, — сообщили в Минобороны.
Накануне стало известно, что подразделения группировки войск «Юг» взяли под контроль село Орехово-Василевка в ДНР.
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