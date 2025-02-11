Минобороны заявило о взятии населенного пункта Ясеновое в ДНР
Подразделения группировки войск «Юг» взяли под контроль село Орехово-Василевка в ДНР. Об этом сообщили в Министерстве обороны.
— Решительными действиями подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Ясеновое Донецкой Народной Республики, — говорится в сообщении.
Напомним, 9 января подразделения группировки войск «Юг» взяли под контроль село Орехово-Василевка в ДНР.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.