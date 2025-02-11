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Минобороны заявило о взятии населенного пункта Ясеновое в ДНР

12:09, 11.02.2025
Минобороны заявило о взятии населенного пункта Ясеновое в ДНР
Фото: Динар Фатыхов

Подразделения группировки войск «Юг» взяли под контроль село Орехово-Василевка в ДНР. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

— Решительными действиями подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Ясеновое Донецкой Народной Республики, — говорится в сообщении.

Напомним, 9 января подразделения группировки войск «Юг» взяли под контроль село Орехово-Василевка в ДНР.

Анастасия Фартыгина

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