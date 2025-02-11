Движение транспорта ограничат на улице Батыршина в Казани с 15 февраля по 31 мая

Фото: Динар Фатыхов

В связи с работами по реконструкции магистрального тепловода в Казани будет временно ограничено движение транспорта на нескольких участках улицы Батыршина.

Комитет внешнего благоустройства исполкома города сообщает, что ограничения будут действовать с 15 февраля по 31 мая включительно на следующих участках:

участок от дома №18/20 до дома №28а — частичное закрытие проезжей части и тротуара;

участок от дома №28а до пересечения с улицей Чкалова — частичное закрытие проезжей части и тротуара, полное закрытие зеленой зоны разделительной полосы;

разворот в районе дома №18/20 — полное закрытие.

Напомним, до 14 февраля действуют ограничения на улице Айвазовского. Это связано с проведением работ по прокладке сетей газоснабжения.

Рената Валеева