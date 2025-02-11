Движение транспорта ограничат на улице Батыршина в Казани с 15 февраля по 31 мая
В связи с работами по реконструкции магистрального тепловода в Казани будет временно ограничено движение транспорта на нескольких участках улицы Батыршина.
Комитет внешнего благоустройства исполкома города сообщает, что ограничения будут действовать с 15 февраля по 31 мая включительно на следующих участках:
- участок от дома №18/20 до дома №28а — частичное закрытие проезжей части и тротуара;
- участок от дома №28а до пересечения с улицей Чкалова — частичное закрытие проезжей части и тротуара, полное закрытие зеленой зоны разделительной полосы;
- разворот в районе дома №18/20 — полное закрытие.
Напомним, до 14 февраля действуют ограничения на улице Айвазовского. Это связано с проведением работ по прокладке сетей газоснабжения.
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