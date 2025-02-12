Жителей Приволжского района Казани предупредили об отключении воды

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В связи с подключением общежития Казанского аграрного университета к централизованным сетям водоснабжения, будет произведено отключение воды по ряду адресов. Об этом сообщили в казанском «Водоканале».

Водоснабжение будет приостановлено с 09:00 13 февраля 2025 года до 09:00 14 февраля 2025 года.

Подача воды будет прекращена по следующим адресам:

ул. Р. Гареева, 78а, 90 корп.1, 2, 3, 4; 62, 76, 78, 78б; 80

ул. Ферма-2, 10, 74а, 75, 76, 78, 79а, 79б, 80, 81, 82, 83, 98, 98а, 98б, 2, 2/1, 2/2, 3а, 3б, 39а, 44, 49, 50, 53, 59, 59/1, 59/2, 72, 74, 74б, 76а, 79, 79 корп.1, 2, 3, 4; 82а, 84, 85, 98в.

В период отключения автоцистерны с питьевой водой будут размещены по заявкам жителей. Оставить заявку можно по телефону: +7(843)231-62-60.

Рената Валеева