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Средняя зарплата в Иннополисе достигла 154 тыс. рублей

10:55, 12.02.2025
Средняя зарплата в Иннополисе достигла 154 тыс. рублей
Фото: взято с сайта gsn.tatrstan.ru

На данный момент средний размер зарплат в Иннополисе достиг 154 тыс. рублей. Об этом в ходе заседания комитета Госсовета Татарстана рассказал мэр города Дмитрий Вандюков.

По его словам, в городе работает 669 компаний. Причем 397 (60%) из них относится к сфере ИТ.

Согласно ответам Вандюкова, валовый региональный продукт Иннополиса достиг 14 млрд рублей. Инвестиции в основной капитал составили 193 млрд рублей.

Елизавета Пуншева

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