Средняя зарплата в Иннополисе достигла 154 тыс. рублей
На данный момент средний размер зарплат в Иннополисе достиг 154 тыс. рублей. Об этом в ходе заседания комитета Госсовета Татарстана рассказал мэр города Дмитрий Вандюков.
По его словам, в городе работает 669 компаний. Причем 397 (60%) из них относится к сфере ИТ.
Согласно ответам Вандюкова, валовый региональный продукт Иннополиса достиг 14 млрд рублей. Инвестиции в основной капитал составили 193 млрд рублей.
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