Минниханов представил Казань на Конференции министров культуры исламского мира
Раис Татарстана Рустам Минниханов принимает участие в 13-й Конференции министров культуры исламского мира, которая проходит в городе Джидда (Саудовская Аравия). Об этом сообщила его пресс-служба.
Торжественная церемония открытия конференции началась с чтения Священного Корана.
Конференция проходит под эгидой Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ICESCO). Ее ключевые цели — распространение объективного представления об исламе и исламской культуре, поощрение диалога между цивилизациями, культурами и религиями, а также продвижение ценностей справедливости, мира, свободы и прав человека в соответствии с исламским цивилизованным видением.
В настоящее время ICESCO объединяет 54 государства из 57 стран-членов Организации исламского сотрудничества. Российская Федерация имеет статус наблюдателя в организации с 2007 года.
Одним из ключевых событий конференции министров культуры является ежегодное определение культурной столицы исламского мира. В 2025 году этот почетный титул присвоен Самарканду (Узбекистан). На предстоящей конференции будет названа культурная столица исламского мира на 2026 год, и Казань также представила свою заявку на этот престижный статус.
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