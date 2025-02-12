Исследование: посещение библиотеки улучшает качество жизни и благополучие граждан

По результатам исследования, 92% респондентов отметили, что после посещения библиотеки чувствуют себя более спокойными и умиротворенными

Фото: Динар Фатыхов

Недавнее исследование, проведенное Нью-Йоркской публичной библиотекой, научно доказало, что библиотеки оказывают положительное влияние на жизнь людей и общества в целом. В опросе приняли участие 1 974 пользователя библиотеки, которые поделились своими впечатлениями о том, как посещение библиотеки влияет на их эмоциональное состояние и повседневную жизнь.

По результатам исследования, 92% респондентов отметили, что после посещения библиотеки чувствуют себя более спокойными и умиротворенными. Среди опрошенных 74% заявили, что использование библиотечных услуг положительно влияет на их способность справляться с жизненными трудностями. Более того, 90% респондентов сообщили, что библиотека усиливает их любовь к познанию нового, а 88% отметили, что библиотека способствует их личностному росту.

Исследование также выявило, что библиотеки играют важную роль в формировании позитивного мировоззрения. Среди респондентов 82% отметили, что пользование услугами библиотеки положительно влияет на их оптимизм относительно будущего. Интересно, что даже среди посетителей, которые пользуются только электронными ресурсами библиотеки, 58% испытывают подобный оптимистический эффект.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Библиотеки также способствуют укреплению социальных связей и развитию эмпатии. В результате опроса 75% респондентов отметили, что библиотеки помогли им развить более позитивное отношение к людям, которые отличаются от них. Большую связь с окружающими почувствовали 72%, 66% ощутили, что их «видят и слышат», а 70% почувствовали себя частью сообщества. А 59% респондентов отметили положительное влияние библиотеки на ощущение, что в их жизни есть люди, которым они по-настоящему небезразличны.

Эксперты подчеркивают, что положительное влияние библиотек особенно заметно в сообществах с низким уровнем дохода. Они отмечают, что библиотеки не только предоставляют доступ к книгам, но и помогают бороться с экзистенциальной тревогой, предлагая пространство для самореализации и развития.

Исследование также собрало множество личных отзывов пользователей, которые называют библиотеку «островком спокойствия», «местом, где можно просто быть собой», и отмечают, что «книги переносят их в другие миры». Многие подчеркивают, что библиотека дает надежду на возможность изменений и личностного роста, окружает «возможностями жизни» и дарит «чувство уверенности».

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Екатерина Петрова