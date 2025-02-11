Госдума приняла в первом чтении законопроект о защите русского языка

Фото: Екатерина Петрова

Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на защиту и популяризацию русского языка. Законопроект предусматривает обязательное использование русского языка в общедоступной информации, включая вывески, надписи и указатели, а также в информации, предназначенной для публичного ознакомления потребителей.

Документ обязывает переводить на русский язык содержащуюся в рекламе информацию, выполненную на языках народов страны или иностранных языках, при этом тексты на русском и иных языках должны быть идентичными по содержанию. Исключение составят фирменные наименования и товарные знаки.

Авторы законопроекта отмечают, что он направлен на прекращение использования иностранных слов и выражений на вывесках и витринах, а также на присвоение жилым комплексам названий на иностранных языках. Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что государственный язык является основой национальной идентичности и к подобным вопросам необходимо подходить взвешенно.

Рената Валевеа