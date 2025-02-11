На казанском рынке изъято и уничтожено почти 12 кг санкционных сыров

Фото: Мария Зверева

В ходе совместного рейда, проведенного Управлением Россельхознадзора по Татарстану и таможней на одном из казанских продовольственных рынков, было выявлено 11,8 кг сыров европейского производства, запрещенных к ввозу в Россию.

Специалисты обнаружили импортные сыры, произведенные в Германии, Нидерландах и Италии. Продукция была изъята и уничтожена в соответствии с действующим законодательством.

— В соответствии с указом Президента РФ от 6 августа 2014 г. №560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» и требованиями постановления Правительства РФ от 7 августа 2014 г. №778, а также с выявлением вспышки ящура в Германии, действует запрет на ввоз в Россию отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из ряда государств, в том числе стран Евросоюза, — сказано в сообщении Россельхознадзора.

В ходе проверки документации установлено отсутствие обязательных ветеринарных сертификатов, подтверждающих безопасность изъятых сыров.

Рената Валеева