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В Казани продлили ограничение движения на улице Айвазовского из-за работ по газоснабжению

09:21, 08.02.2025
В Казани продлили ограничение движения на улице Айвазовского из-за работ по газоснабжению
Фото: Реальное время

В Казани на улице Айвазовского продлили ограничение движения транспорта еще на несколько дней. Это связано с проведением работ по прокладке сетей газоснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Казани.

Проезжую часть перекроют в районе дома №54/10 по улице Овражной. Ограничения будут действовать до 14 февраля, что может вызвать неудобства для водителей и пешеходов в этом районе. Власти призывают участников дорожного движения учитывать изменения и выбирать альтернативные маршруты.

Напомним, что в Казани на улице Рауиса Гареева также ввели частичное ограничение движения транспорта на две недели, с 5 по 21 февраля.

Анастасия Фартыгина

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