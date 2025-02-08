В Казани продлили ограничение движения на улице Айвазовского из-за работ по газоснабжению
В Казани на улице Айвазовского продлили ограничение движения транспорта еще на несколько дней. Это связано с проведением работ по прокладке сетей газоснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Казани.
Проезжую часть перекроют в районе дома №54/10 по улице Овражной. Ограничения будут действовать до 14 февраля, что может вызвать неудобства для водителей и пешеходов в этом районе. Власти призывают участников дорожного движения учитывать изменения и выбирать альтернативные маршруты.
Напомним, что в Казани на улице Рауиса Гареева также ввели частичное ограничение движения транспорта на две недели, с 5 по 21 февраля.
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