Госдума одобрила индексацию военной пенсии на 9,5% с 2025 года

Фото: Анастасия Фартыгина

Госдума России приняла закон о дополнительной индексации пенсий для военных пенсионеров, который вступит в силу с 1 января 2025 года. Это решение было принято на пленарном заседании 11 февраля и направлено на повышение выплат с учетом фактического уровня инфляции.

Согласно новым нормам, размер денежного довольствия, учитываемого при расчете пенсии, составит 93,59% вместо нынешних 89,83%. Это изменение обеспечит увеличение пенсий военным и членам их семей на 9,5%. Инициатива была представлена правительством в начале февраля и рассматривается как приоритетная.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул важность поддержки военных пенсионеров и сотрудников правоохранительных органов, которые на протяжении многих лет защищали страну. Президент России Владимир Путин поручил провести индексацию с учетом реальной инфляции, которая ранее составила 5,1%, что оказалось ниже фактических показателей.



Анастасия Фартыгина