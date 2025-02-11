Власти Елабуги обязали исправить состояние дороги после прокурорского вмешательства

Фото: Инна Серова

Прокуратура города Елабуги добилась от местных властей приведения в порядок автомобильной дороги на улице Отрадной, которая не соответствовала требованиям ГОСТа для дорог общего пользования. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства Татарстана.

Проверка показала, что дорога долгое время находилась в ненормативном состоянии, что стало свидетельством бездействия органов местного самоуправления.

Ранее прокуратура направила представление руководителю Исполкома Елабужского района, однако выявленные нарушения не были устранены. В связи с этим прокуратура обратилась в суд с иском.

Суд признал бездействие Исполкома незаконным и обязал муниципалитет в течение шести месяцев привести автомобильную дорогу в соответствие с действующими требованиями законодательства. Решение суда пока не вступило в законную силу, однако прокуратура продолжает контролировать его исполнение.

Напомним, что Татарстан вошел в число лидеров по удовлетворенности жителей качеством дорог.



Анастасия Фартыгина