Власти Елабуги обязали исправить состояние дороги после прокурорского вмешательства
Прокуратура города Елабуги добилась от местных властей приведения в порядок автомобильной дороги на улице Отрадной, которая не соответствовала требованиям ГОСТа для дорог общего пользования. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства Татарстана.
Проверка показала, что дорога долгое время находилась в ненормативном состоянии, что стало свидетельством бездействия органов местного самоуправления.
Ранее прокуратура направила представление руководителю Исполкома Елабужского района, однако выявленные нарушения не были устранены. В связи с этим прокуратура обратилась в суд с иском.
Суд признал бездействие Исполкома незаконным и обязал муниципалитет в течение шести месяцев привести автомобильную дорогу в соответствие с действующими требованиями законодательства. Решение суда пока не вступило в законную силу, однако прокуратура продолжает контролировать его исполнение.
Напомним, что Татарстан вошел в число лидеров по удовлетворенности жителей качеством дорог.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.