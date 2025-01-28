Татарстан вошел в число лидеров по удовлетворенности жителей качеством дорог

Татарстан вошел в число регионов-лидеров по удовлетворенности жителей качеством и доступностью автомобильных дорог. Об этом заявил зампредседателя правительства Марат Хуснуллин, ссылаясь на результаты опроса, проведенного в декабре 2024 года для измерения показателя нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Согласно данным ВЦИОМ, в среднем по России 56% граждан удовлетворены состоянием региональных и местных дорог. При этом в Татарстане этот показатель значительно выше и составляет 73%.

— Безопасные, современные дороги способствуют развитию территорий, увеличивают мобильность населения и открывают новые социально-экономические возможности. Конечно, еще далеко не везде дороги стали качественными. В этой сфере еще много проблем, но мы поступательно их решаем. Хоть нацпроект «Безопасные качественные дороги» и завершился, работа будет продолжена в новом нацпроекте «Инфраструктура для жизни», — отметил Марат Хуснуллин.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Опрос проводился во всех 89 субъектах России, в нем приняли участие 172 тыс. респондентов. Исследование ВЦИОМ показало, что граждане отмечают позитивные изменения благодаря своевременному и качественному ремонту, а также строительству новых дорог, развязок и объектов инфраструктуры.

Напомним, в 2025 году на дорожные работы в Татарстане планируют направить 39,1 млрд рублей. Соответствующий проект постановления Кабмина республики опубликован на сайте антикоррупционной экспертизы. 30,8 млрд рублей выделят из республиканского бюджета, 7,9 млрд — из федерального.

Рената Валеева