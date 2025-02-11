Погрузка на железной дороге Татарстана увеличилась на 18% в январе 2025 года
В январе 2025 года объем погрузки на железнодорожной сети ОАО «РЖД» в Татарстане достиг почти 1,4 млн тонн, что на 18% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе.
Основные категории грузов включают нефть и нефтепродукты, объем которых составил 937 тыс. тонн, увеличившись на 10,3% по сравнению с январем 2024 года.
Значительный прирост наблюдается в сегменте химических и минеральных удобрений — их погрузка возросла на 65,5%, достигнув 103,5 тысяч тонн.
Также подчеркивается рост погрузки химикатов и соды на 28,3%, составивший 47,6 тыс. тонн, и зерна, объем которого достиг 46,1 тыс. тонн.
Напомним, что в 2024 году на Горьковской магистрали было обновлено 69 пешеходных переходов через железнодорожные пути, главным образом для обеспечения безопасности граждан. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.
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