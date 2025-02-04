В Татарстане обновили 8 пешеходных переходов через ж/д пути в 2024 году
В 2024 году на Горьковской магистрали было обновлено 69 пешеходных переходов через железнодорожные пути, главным образом для обеспечения безопасности граждан. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.
В Татарстане провели ремонт настилов, лестниц и заградительных барьеров на восьми переходах, а также выполнен текущий ремонт на 50 объектах.
Начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский также сообщил о выделении средств на благоустройство двух новых переходов с резинокордовым покрытием, расположенных в Нижегородской и Владимирской областях.
В рамках обеспечения безопасности на железной дороге власти напоминают гражданам о необходимости соблюдения правил безопасности на транспортной инфраструктуре.
Напомним, что в связи с проведением концертов в МВЦ «Казань Экспо» 1, 7 и 28 февраля будут назначены дополнительные пригородные поезда по маршруту Казань — аэропорт.
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