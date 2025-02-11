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Авиакомпания Nordwind скорректировала расписание рейсов из Казани

09:09, 11.02.2025
Авиакомпания Nordwind скорректировала расписание рейсов из Казани
Фото: Максим Платонов

В связи с временными ограничениями на полеты в Международном аэропорту Казань авиакомпания Nordwind внесла изменения в расписание нескольких рейсов. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

  • Задержаны рейсы №4-1406 из Душанбе и №4-744 из Иркутска, следующие в столицу Татарстана.

Пассажиры, которых затронули изменения, получат услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами. Авиакомпания Nordwind настоятельно рекомендует пассажирам следить за актуальной информацией на онлайн-табло и информационных стендах аэропорта для получения свежих данных о рейсах.

Анастасия Фартыгина

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