Авиакомпания Nordwind скорректировала расписание рейсов из Казани

Фото: Максим Платонов

В связи с временными ограничениями на полеты в Международном аэропорту Казань авиакомпания Nordwind внесла изменения в расписание нескольких рейсов. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Задержаны рейсы №4-1406 из Душанбе и №4-744 из Иркутска, следующие в столицу Татарстана.

Пассажиры, которых затронули изменения, получат услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами. Авиакомпания Nordwind настоятельно рекомендует пассажирам следить за актуальной информацией на онлайн-табло и информационных стендах аэропорта для получения свежих данных о рейсах.

Анастасия Фартыгина