Авиакомпания Nordwind скорректировала расписание рейсов из Казани
В связи с временными ограничениями на полеты в Международном аэропорту Казань авиакомпания Nordwind внесла изменения в расписание нескольких рейсов. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
- Задержаны рейсы №4-1406 из Душанбе и №4-744 из Иркутска, следующие в столицу Татарстана.
Пассажиры, которых затронули изменения, получат услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами. Авиакомпания Nordwind настоятельно рекомендует пассажирам следить за актуальной информацией на онлайн-табло и информационных стендах аэропорта для получения свежих данных о рейсах.
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