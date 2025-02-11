В аэропорту Казани ввели временные ограничения на вылеты и прием воздушных судов

Фото: Максим Платонов

В аэропорту Казани и нескольких других регионах России введены временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов для обеспечения безопасности полетов, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Ограничения также коснулись аэропортов в Кирове, Саратове и Ульяновске. Экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности, которая является главным приоритетом.

Анастасия Фартыгина