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В аэропорту Казани сняли временные ограничения на вылет и прием воздушных судов

08:45, 11.02.2025
В аэропорту Казани сняли временные ограничения на вылет и прием воздушных судов
Фото: Динар Фатыхов

В аэропорту Казани, а также в Саратове и Ульяновске, сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Эти меры были введены ранее для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Во время действия ограничений один самолет совершил посадку на запасном аэродроме, направляясь в Казань. Экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропортов предприняли все необходимые шаги для обеспечения безопасности полетов.

Анастасия Фартыгина

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