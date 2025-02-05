Google отказался от обещания не использовать ИИ в военных целях

Фото: Александра Шарафиева

Google убрал с своего сайта пункт о воздержании от применения искусственного интеллекта в военных целях. Об этом сообщили в Bloomberg.

В ответ на запрос TechCrunch, Google указал на новую запись в блоге, посвященную «ответственному ИИ». В ней компания подчеркивает необходимость сотрудничества с другими организациями и правительствами для создания ИИ, который защищает людей и способствует глобальному развитию, а также поддерживает национальную безопасность.

Недавно Google обновил свои принципы в области ИИ, акцентировав внимание на смягчении непреднамеренных последствий и предотвращении предвзятости. Компания заявила о намерении действовать в соответствии с международным правом и правами человека.

Тем не менее в последние годы Google сталкивался с протестами сотрудников из-за своих контрактов на облачные услуги с американскими и израильскими военными, включая проект Nimbus. В результате забастовок в Нью-Йорке и Саннивейле компания уволила 28 сотрудников.

Несмотря на это, Google утверждает, что его технологии ИИ не используются для причинения вреда людям. Главный специалист Пентагона по цифровым технологиям и ИИ Радха Пламб заявила, что инструменты ИИ от компаний не применяются как оружие, однако они предоставляют Минобороны США «значительное преимущество» в выявлении и оценке угроз.

Напомним, что государственное управление по регулированию рынка Китая объявило о начале антимонопольного расследования в отношении компании Google. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Анастасия Фартыгина