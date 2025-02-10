В России выступили против законопроекта о штрафах за пропаганду многоженства

Фото: Дарья Пинегина

Правительство подготовило отрицательный отзыв на инициативу, направленную на введение административной ответственности за пропаганду многоженства. Об этом сообщили в «Коммерсанте».

В отзыве подчеркнули, что действующий Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) уже содержит нормы, которые предусматривают наказание за нарушения закона о защите детей от вредной информации, закона о рекламе и за нарушения порядка ограничения доступа к информации.

В ведомстве уточнили, что существующие нормы имеют «бланкетный характер», что позволяет различным органам власти самостоятельно устанавливать запреты, включая запрет на пропаганду многоженства. В связи с этим проект федерального закона требует существенной доработки.

Напомним, что премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о дополнительном выделении 800 млн рублей на оплату труда работников предприятий, временно находящихся в простое по независящим от них причинам.



Анастасия Фартыгина