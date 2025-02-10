Правительство выделит 800 млн рублей на оплату труда работников в простое в приграничных регионах

Фото: Максим Платонов

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о дополнительном выделении 800 млн рублей на оплату труда работников предприятий, временно находящихся в простое по независящим от них причинам. Об этом он сообщил на совещании со своими заместителями, обсуждая вопросы поддержки населения и бизнеса в российских приграничных регионах, в частности в Курской, Белгородской и Брянской областях.

— В прошлом году мы выделили свыше 1 млрд рублей для оплаты временного простоя работника по независящим от них и нанимателей причинам. В текущем году мы направим на эти цели около 800 млн рублей, — заявил премьер-министр.

По словам Мишустина, данное решение позволит высвободить необходимые предприятиям оборотные средства, сохранить квалифицированные трудовые коллективы и обеспечить их скорейшее возвращение к работе.

Премьер-министр напомнил, что в Курской, Белгородской и Брянской областях по поручению президента предусмотрен ряд мер поддержки, включая:

годовую отсрочку по уплате налогов и страховых взносов для граждан и организаций;

расширение бюджетного финансирования медицинских учреждений;

гранты на восстановление или перемещение производств;

поставки автомобилей для передвижной торговли;

льготы по лизингу оборудования;

создание свободных экономических зон с особыми условиями для предпринимательской деятельности.

— Без сомнения, все эти меры помогают людям в непростой ситуации, — подчеркнул глава кабмина.

Рената Валеева