Сенат поддержал запрет продажи алкоголя рядом с молодежными учреждениями
Комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре на своем заседании одобрил концепцию законопроекта, запрещающего продажу алкоголя вблизи организаций дополнительного образования, молодежной политики и дополнительного профессионального образования.
— Принятие этого документа будет способствовать укреплению здоровья населения, повышению уровня культуры и улучшению общественного порядка, — подчеркнул сенатор Михайлов. Он также отметил, что законопроект призван привести законодательство в сфере оборота алкогольной продукции в соответствие с этическими нормами общества, отмечает «Парламентская газета».
Дальнейшая судьба законопроекта будет определяться на пленарном заседании Совета Федерации.
Ранее председатель Следкома России Александр Бастрыкин выступил с инициативой о запрете продажи любых алкогольных напитков, включая пиво, лицам, не достигшим 21 года.
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