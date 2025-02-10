Минобрнауки Татарстана прокомментировало ситуацию со скандальным университетом Urban

История с татарстанским онлайн-университетом Urban, чьи студенты массово жалуются на обман и невозврат кредитов, получила огласку на уровне Министерства образования и науки республики. Студенты, взявшие кредиты на обучение ИТ-специальностям, утверждают, что им обещали реальное трудоустройство в ведущих компаниях, однако в начале года занятия прекратились, а вернуть деньги оказалось невозможно.

По данным Минобрнауки РТ, ООО «ЭдЭкс», которому принадлежит Urban, имеет лицензию на дополнительное профессиональное образование, выданную в сентябре 2023 года. За 2024 год в министерство поступило 65 жалоб на деятельность университета, а только за январь 2025 года — уже 40.

В Минобрнауки рекомендовали будущим студентам проявлять бдительность при выборе онлайн-курсов и внимательно изучать договор, а также образовательную программу, прежде чем заключать соглашение. Министерство предостерегает от доверчивости к агрессивной рекламе и громким обещаниям.

— Необходимо критически оценивать информацию, представленную в рекламных материалах, и проверять надежность образовательной организации, — подчеркнули в ведомстве.

Рената Валеева