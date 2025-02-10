В Госдуме рассказали о причинах изменения порядка оплаты за отопление

Фото: Максим Платонов

Изменение порядка оплаты за отопление поспособствует повышению прозрачности и справедливости в сфере жилищно-коммунальных услуг. Об этом RT рассказал депутат Госдумы, член Комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин.

— Запрет на распределение платежей за отопление равномерно в течение года и переход к оплате только в отопительный сезон дает гражданам больший контроль над своими расходами и позволяет более четко понимать, за что именно они платят. Одним из главных плюсов этой системы является возможность для каждого жителя проследить соответствие начислений реальному потреблению тепла, — пояснил он.

По словам Чаплина, когда оплата распределена на весь год, трудно понять, сколько стоит отопление конкретно в зимние месяцы.

— В новой системе, видя счета только в период отопления, потребители смогут лучше анализировать свои затраты и принимать меры для экономии энергии, если это необходимо. Действительно, в холодное время года счета за отопление станут заметно выше, это может стать некоторым бременем для семейного бюджета. Однако прозрачность системы позволит более рационально планировать расходы. Кроме того, отсутствие «лишних» платежей летом, когда отопление не требуется, станет ощутимым бонусом для многих граждан, — сказал депутат.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Он добавил, что во многих регионах России такая системы оплаты уже действует:

— Опыт показывает, что при правильной организации она позволяет достичь баланса между интересами поставщиков тепла и потребителей. Прозрачность начислений и возможность контроля со стороны граждан повышают уровень доверия к поставщикам услуг и снижают количество спорных ситуаций. Фактически граждане будут платить только за тот ресурс, который потребляют, а не вносить авансовые платежи в течение всего года. Таким образом, переход к оплате отопления только в отопительный сезон является важным шагом на пути к более справедливой и прозрачной системе жилищно-коммунальных услуг. Он позволит гражданам лучше контролировать свои расходы и более эффективно управлять своим потреблением энергии.

Елизавета Пуншева