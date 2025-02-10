Бастрыкин потребовал пересмотреть дело о казанской афере с мигрантом

Председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил повторно возбудить уголовное дело по факту незаконного завладения имуществом жительницы Казани мигрантом. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.

Поводом для поручения послужил сюжет в эфире федерального телеканала, в котором рассказывалось, что иностранец обманным путем завладел имуществом жительницы Казани: убедил ее переписать на него дом, машину и передать крупную денежную сумму, обещая возмещение, которое так и не последовало. Также сообщалось о заявлении женщины о домашнем насилии.

Ранее СУ СК России по Татарстану возбуждало уголовные дела по данным фактам, однако эти постановления отменялись прокурорами различного уровня.

Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Татарстану Марселю Дулкарнаеву повторно возбудить уголовные дела и представить доклад о ходе расследования и доводам, озвученным в программе.

Рената Валеева