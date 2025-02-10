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Мишустин подписал распоряжение об обязательной маркировке снэков и косметики

14:43, 10.02.2025
Мишустин подписал распоряжение об обязательной маркировке снэков и косметики
Фото: Реальное время

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, расширяющее перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке в государственной системе «Честный знак». Новые правила вступят в силу с 1 марта 2025 года.

Согласно распоряжению, обязательная маркировка будет распространена на следующие категории товаров:

  • отдельные виды бакалейной и другой пищевой продукции в потребительской упаковке: специи, приправы, чипсы, начос, сухарики, гренки, кукурузные палочки, хлебцы, готовый попкорн, соусы, пряности, сухие бульоны, супы и разновидности сухого уксуса;
  • косметика и бытовая химия: мыло и моющие средства, дезодоранты, средства для волос и бритья, средства для макияжа и ухода за кожей, зубные пасты и другие средства гигиены;
  • отдельные виды смазочных материалов и автомобильных жидкостей: автомобильные масла, антикоррозионные покрытия, тормозные жидкости и антифризы.

Напомним, с 1 мая 2024 года в крупных торговых сетях начал работать механизм блокировки продаж просроченной и нелегальной молочной продукции и бутилированной воды.

Рената Валеева

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