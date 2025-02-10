Продажи модели самосвалов Shacman приостановлены в России

Фото: Динар Фатыхов

Российский дистрибьютор китайского производителя грузовой техники Shacman (ООО «Шакман Моторс») временно приостановил продажу модели самосвалов SX3258 в 18 модификациях.

Причиной послужила проверка российских контролирующих органов на соответствие автомобилей требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».

Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте ООО «Шакман Моторс». В нем говорится о «проверке поступившей информации о возможном несоответствии выпущенных в обращение транспортных средств Shacman типа SX3258 категории N3G требованиям технического регламента».

Компания подчеркивает, что об отзыве ОТТС на данные машины речь не идет. Поводом для проверки стали претензии компании «Спецавтострой» к качеству приобретенного самосвала Shacman SX3258.

— По мнению представителя ООО «Спецавтострой», транспортное средство имеет ряд признаков несоответствия обязательным требованиям, а именно: слабая конструкция заднего противоподкатного и бокового защитного устройства, сильный шум, слабое торможение и тихий неразборчивый звук при работе ГЛОНАСС, — говорится в сообщении «Шакман Моторса».



Рената Валеева